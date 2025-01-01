Расчет "Бук-М2" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский БПЛА на каховском направлении в Херсонской области👌💪 https://t.
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Расчет "Бук-М2" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский БПЛА на каховском направлении в Херсонской области👌💪 https://t.