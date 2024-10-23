Карантинный режим ввели в Нижнеудинском районе из-за повилики

В Нижнеудинске в садоводстве «Слюдянщик» введен карантин из-за распространения опасного сорняка. По информации пресс-службы Россельхознадзора, растение повилика охватило участок в один гектар, при этом карантинная фитосанитарная зона установлена на площади 7,68 гектара.