Карантинный режим ввели в Нижнеудинском районе из-за повилики

В Нижнеудинске в садоводстве «Слюдянщик» введен карантин из-за распространения опасного сорняка. По информации пресс-службы Россельхознадзора, растение повилика охватило участок в один гектар, при этом карантинная фитосанитарная зона установлена на площади 7,68 гектара.
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