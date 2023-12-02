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Роковое разоблачение: Тайна вакцин от COVID-19 ушла в могилу. Или нет?

Роковое разоблачение: Тайна вакцин от COVID-19 ушла в могилу. Или нет?

Французский евродепутат Мишель Ривази внезапно скончалась в возрасте 70 лет. Её смерть стала поводом для различных спекуляций на тему фармакологии и коррупции, поскольку женщина выступала за открытость поставок вакцин от COVID-19.

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