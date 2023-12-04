«Товар» возврату не подлежит

ВВ Виктория Виктория Хочешь, чтобы тебя любили и уважали - люби и уважай, в первую очередь, сам (сама) других....

Элеонора Коган Кот видел, что его не любят и потому мстил Ленке. Эгоистка она настоящая. Нечего было брать котика, если не любишь. А Марина молодец, подружилась с котиком Арчи и теперь они друг без друга не могут жить!!!И Арчику там будет хорошо!!!