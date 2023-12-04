Лена собралась уже уходить, но хозяйка, бросив взгляд в соседнюю комнату, её остановила: — Хотя знаете… Есть у нас один взрослый кот, который должен вам подойти.
«Товар» возврату не подлежит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Виктория Виктория
Хочешь, чтобы тебя любили и уважали - люби и уважай, в первую очередь, сам (сама) других....
Ответить
17 час.
Элеонора Коган
Кот видел, что его не любят и потому мстил Ленке. Эгоистка она настоящая. Нечего было брать котика, если не любишь. А Марина молодец, подружилась с котиком Арчи и теперь они друг без друга не могут жить!!!И Арчику там будет хорошо!!!
Ответить
8 час.
Элеонора Коган
А с Леной всё не так, она сама и есть никак. Недаром её мужики бросали.Ей только мужики крутые нужны были да тусовки в клубах. А Арчи ей правильно мстил. Так ей и надо.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии