Часть Поморской улицы в Архангельске перекрыли

Ограничение движения продлится до 29 ноября.В связи с проведением работ по прокладке тепловых сетей для жилого дома с 28 октября перекрыт участок дороги по улице Поморской от проспекта Обводного канала до проспекта Советских Космонавтов.
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