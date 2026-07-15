За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 14-35 в Шуе на площади Комсомольская 53-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» совершил наезд на переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 24-летнего пешехода, который с травмами доставлен в больницу.