За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 14-35 в Шуе на площади Комсомольская 53-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» совершил наезд на переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 24-летнего пешехода, который с травмами доставлен в больницу.
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