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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Пугачева, Орбакайте и Беглов: что не так?

Пугачева, Орбакайте и Беглов: что не так?

Забавная ситуация: Пугачева заявляет публично, что «нормальные люди в Россию не вернутся», одновременно с этим ее дочь, Кристина Орбакайте, дает концерт в БКЗ Санкт-Петербурга.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Да чтоб им там всем поплохело...
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2 час.
NB
Nikolay Boyko
Гнать эту тварь
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1 час.
М
Мария
У Аллы поехала крыша. В её возрасте психически здоровый человек сидит дома, а не скитается по свету, чтобы бегать за молодым пидором.
Ответить
1 час.

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