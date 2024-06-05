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  • Алекс Сэм
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Биолог рассказала, как помочь собаке справиться со страхом грозы

Биолог рассказала, как помочь собаке справиться со страхом грозы

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко 5 июня рассказала «Известиям», как помочь собаке, если она боится грозы.

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