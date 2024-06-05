Биолог рассказала, как помочь собаке справиться со страхом грозы

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко 5 июня рассказала «Известиям», как помочь собаке, если она боится грозы.
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