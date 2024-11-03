В PS5 Pro будет функция улучшения качества изображения для игр PS4 PS5 Pro начала по...

В PS5 Pro будет функция улучшения качества изображения для игр PS4PS5 Pro начала поступать в некоторые розничные магазины заранее, и некоторые пользователи в Бразилии уже получили к ней доступ, раскрывая новые подробности о функциях консоли.
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