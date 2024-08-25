Бастрыкин поручил повторно доложить о нарушении прав жителей Трехостровской

Повторную проверку по факту нарушения прав жителей Трехостровского сельского поселения Иловлинского района Волгоградской области поручил провести председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает 25 августа пресс-служба ведомства.
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