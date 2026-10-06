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Овечкин начнет свои проводы с гола и победы над Малкиным. Прогноз на «Вашингтон» — «Питтсбург»

Овечкин начнет свои проводы с гола и победы над Малкиным. Прогноз на «Вашингтон» — «Питтсбург»

Первый матч после объявления о завершении карьеры.В ночь со среды на четверг команда Александра Овечкина, объявившего о последнем сезоне в НХЛ, проведет свой первый домашний матч, а гостить в столице США будут Евгений Малкин и Сидни Кросби.

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