Первый матч после объявления о завершении карьеры.В ночь со среды на четверг команда Александра Овечкина, объявившего о последнем сезоне в НХЛ, проведет свой первый домашний матч, а гостить в столице США будут Евгений Малкин и Сидни Кросби.