Диетолог Журавлева: при разных проблемах нужны яблоки определенного цвета

Яблоки – это очень полезные фрукты, которые богаты витаминами и полезными микроэлементами. Однако в зависимости от их сорта и, соответственно, цвета, могут различаться и полезные свойства этих фруктов, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.
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