Диетолог Журавлева: при разных проблемах нужны яблоки определенного цвета

Яблоки – это очень полезные фрукты, которые богаты витаминами и полезными микроэлементами. Однако в зависимости от их сорта и, соответственно, цвета, могут различаться и полезные свойства этих фруктов, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.