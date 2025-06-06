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Дмитриев: Маск испытывает уверенность в конфликте с Трампом

Дмитриев: Маск испытывает уверенность в конфликте с Трампом

Маск убежден в своей правоте, несмотря на падение акций.Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал противостояние между Илоном Маском и президентом США, которое привело к значительным финансовым последствиям для предпринимателя.

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