Убийство 25-летней давности раскрыли в Челябинской области

Брат жены погибшего сознался в убийстве, совершённом в декабре 2000 года в Еткульском районе, после повторного допроса и психофизиологического исследования.
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