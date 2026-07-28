Крушение самолета, закрытие «Русского дома» — споры позади: Владимир Путин и Ильхам Алиев подтвердили курс на развитие отношений

Крушение самолета, закрытие «Русского дома» — споры позади: Владимир Путин и Ильхам Алиев подтвердили курс на развитие отношенийПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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