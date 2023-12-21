Московские инновационные разработки протестируют в регионах

Известия/Дмитрий Коротаев Москва заключила соглашения о расширении программы пилотирования инноваций – теперь она будет действовать еще в четырех регионах страны, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
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