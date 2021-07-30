Глава управы района начнет субботний обход со двора на Ленинградке

Скриншот сделан со страницы управы «uprava_voikovskogo_raiona» в социальной сети Instagram Глава управы района Войковский Олег Захаров проведет очередной субботний обход по территории, маршрут которого начнется по адресу: Ленинградское шоссе, 9 к.
Скриншот сделан со страницы управы «uprava_voikovskogo_raiona» в социальной сети Instagram Глава управы района Войковский Олег Захаров проведет очередной субботний обход по территории, маршрут которого начнется по адресу: Ленинградское шоссе, 9 к.
Свежие комментарии