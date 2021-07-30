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Глава управы района начнет субботний обход со двора на Ленинградке

Глава управы района начнет субботний обход со двора на Ленинградке

Скриншот сделан со страницы управы «uprava_voikovskogo_raiona» в социальной сети Instagram Глава управы района Войковский Олег Захаров проведет очередной субботний обход по территории, маршрут которого начнется по адресу: Ленинградское шоссе, 9 к.

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