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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин о Радулове в «Локомотиве»: «Некоторые сетовали, что команда играет прямолинейно – спорное мнение. Александру придется перестроиться под челночный стиль»

– Как оцените последний громкий переход – Александра Радулова из «Ак Барса» в «Локомотив»? – Как интересный и, я бы сказал, неожиданный.

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