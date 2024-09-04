МО показало кадры уничтожения бронеавтомобиля Humvee ВСУ под Харьковом

Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронеавтомобиля Humvee ВСУ в Харьковской области.В российском военном ведомстве отметили, что бронемашину украинских боевиков обнаружила разведка группировки войск «Запад».
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