«Интер Майами» одержал победу над «Нью-Йорк Сити» 2:0, обеспечив выход в плей-офф МЛС. Херман Бертераме и Родриго де Пауль стали авторами голов, а голкипер Дэйн Сент-Клер отразил пенальти.
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