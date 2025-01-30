«Крутые ощущения»: Лазарев оценил перевоплощение Макарова в шоу «Один в один»

Сергей занял кресло члена жюри третьего выпуска шестого сезона проекта. Сергей Лазарев предоставлено Пресс-службой31 января в 21:30 в эфире телеканала «Россия» – третий выпуск нового сезона музыкального гранд-шоу «Один в один».
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