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Каких советских территорий лишилась Россия за время правления Ельцина?

Каких советских территорий лишилась Россия за время правления Ельцина?

То, что Борис Николаевич Ельцин неумеренно «закладывает за воротник», никогда не было секретом. ««Сколько лет я знаю Бориса Николаевича, - утверждает Коржаков, - он пил каждый день».

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