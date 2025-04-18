В Запорожье бойцы ВС РФ в полевых условиях выпекают куличи к Пасхе

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Новороссийского горного соединения ВДВ в составе группировки войск «Днепр», действующие в Запорожской области, в преддверии Пасхи получат куличи, выпеченные в полевой пекарне в настоящей дровяной печи.
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