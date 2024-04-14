Яркий, мощный, компактный: легендарный итальянский бренд представил новинку

На днях прошла премьера нового итальянского кроссовера Alfa Romeo Milano. Автомобиль демонстрирует новый стиль оформления Alfa, одновременно предлагая гибридные и электрические силовые агрегаты в сегменте компактных автомобилей в ЕС.
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