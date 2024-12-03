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Большунов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Теи и пройдет дополнительное обследование

Завтра на втором этапе Кубка России в Вершине Теи пройдет коньковый масс-старт на 20 км. «Главная новость на сегодня, здесь в Вершине Теи в Хакасии, это то, что Александр Большунов, один из лидеров мировых лыжных гонок, в последней гонке этого этапа участия не примет.

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