Большунов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Теи и пройдет дополнительное обследование

Завтра на втором этапе Кубка России в Вершине Теи пройдет коньковый масс-старт на 20 км. «Главная новость на сегодня, здесь в Вершине Теи в Хакасии, это то, что Александр Большунов, один из лидеров мировых лыжных гонок, в последней гонке этого этапа участия не примет.