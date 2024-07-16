Росфинмониторинг: Теракт в «Крокус Сити Холле» организовала интернациональная команда

В нее входят представители центральноазиатских и европейских стран, а также россияне, заявил Юрий ЧиханчинГлава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовала интернациональная команда.
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