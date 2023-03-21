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Съемки сериала Валерии Гай Германики «Княгиня Ольга» начнутся летом

Съемки сериала Валерии Гай Германики «Княгиня Ольга» начнутся летом

Съемки исторического сериала о княгине Ольге начнутся летом этого года. Режиссером картины стала Валерия Гай Германика.

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