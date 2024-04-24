Politico: в администрации Байдена не уверены в успехе ВСУ даже с новой помощью

Представители администрации президента США Джо Байдена сомневаются в возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успехов на поле боя даже с новой помощью от Вашингтона, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
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