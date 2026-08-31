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Биржевые цены на газ в Европе 31 августа поднялись на 3%

Биржевые цены на газ в Европе 31 августа поднялись на 3%

Биржевые цены на газ в Европе в начале новой торговой недели вновь пошли вверх, усилив давление на рынок накануне отопительного сезона.

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