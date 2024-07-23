В Петербурге дом на Пионерской признали памятником регионального значения

Здание построили в 1909-1910 годах Дом на Пионерской улице, 35, в Петербурге включён в реестр в качестве памятника регионального значения, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
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