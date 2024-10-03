Гендиректор «ФедералПресс» рассказала на форуме «Енисей», как работать с грантами

КРАСНОЯРСК, 3 октября, ФедералПресс. Генеральный директор медиахолдинга «ФедералПресс» Надежда Плотникова в рамках XII Межрегионального медиафорума «Енисей» провела семинар «Гранты для медиа: как выигрывать и что с ними делать».
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