Устный экзамен по истории для девятиклассников будет оцениваться в формате «зачёт/незачёт»

По его словам, экзамен не будет дублировать ОГЭ, а проверяемые темы будут определять педагоги. Ранее Рособрнадзор сообщал, что устный экзамен по истории могут ввести в 2028 году.
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