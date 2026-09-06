«Спартак» предложил «Гвадалахаре» около 10 миллионов евро за трансфер вингера Альварадо

Как стало известно «СЭ» от источников, связанных с мексиканской «Гвадалахарой», московский «Спартак» сделал предложение по переходу мексиканского вингера Роберто Альварадо в районе 10 миллионов евро.
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