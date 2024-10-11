Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

446 подписчиков

"Древняя электрическая лампочка" - одно из изображений, любимых альтернативными историками

"Древняя электрическая лампочка" - одно из изображений, любимых альтернативными историками

﻿﻿«Лампа» находится в храме Хатхор в Дендере (Египет). Странные рельефы можно увидеть на стенах Катакомб – камеры, расположенной под полом храма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх