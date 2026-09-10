Песков: Киев просит о перемирии, потому что оказался в сложной ситуации

Киевский режим просит о перемирии, потому что попал в очень сложную ситуацию. Об этом 10 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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