"Налог на тунеядство" в России: в Крыму оценили инициативу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Не все аргументы авторов инициативы введения в России "налога на тунеядство" являются убедительными, а новая мера не станет действенным способом сократить масштабы теневой экономики, что представляется как основной довод для ее реализации.