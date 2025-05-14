"Налог на тунеядство" в России: в Крыму оценили инициативу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Не все аргументы авторов инициативы введения в России "налога на тунеядство" являются убедительными, а новая мера не станет действенным способом сократить масштабы теневой экономики, что представляется как основной довод для ее реализации.
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