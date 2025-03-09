Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны

15 лет назад в еще украинском Крыму преподаватели музыкальных школ и музыкального училища Симферополя на голом энтузиазме создали оркестр русских народных инструментов: домры и балалайки свои, помещения для репетиций нет, гастроли – за свои средства.
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