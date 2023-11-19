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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Реджис Прогрейс: «Я стану лучшим боксером вне весовой категории, после того, как побью Хейни. Это мой звездный час»

«Конечно, разумеется. После того, как я побью Хейни, точно стану лучшим боксером вне весовой категории.

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