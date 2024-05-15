В Салехарде будут судить водителя КАМАЗа, совершившего смертельное ДТП на автодороге «Салехард-Аэропорт»

Инцидент произошел 26 января, когда водитель КАМАЗа, несмотря на известные ему технические неисправности транспортного средства и сложные погодные условия, превысил скорость и потерял контроль над управлением.
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