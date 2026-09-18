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Царьград

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FT: Европа вывела тонны золота из США из-за «геополитических волнений»

FT: Европа вывела тонны золота из США из-за «геополитических волнений»

Нидерланды вслед за Францией начали вывозить золото из США.Центральный банк Нидерландов (DNB) переместил более 78 тонн золота из США в Великобританию, сославшись на «геополитические волнения».

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