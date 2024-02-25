Польская армия объявила о старте крупномасштабных учений НАТО в стране

Global Look Press/Artur Widak/ZUMAPRESS.com На территории Польши 25 февраля стартуют национальные учения Вооруженных сил страны при участии армий других стран других стран Dragon-24, заявил генеральный штаб польской армии.
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