Польская армия объявила о старте крупномасштабных учений НАТО в стране

Константин Самарин

Польша так и не обрела независимости за последние 400 лет. Как была чьей-то колонией, так и остается. Только хозяева менялись. Поэтомв у поляеов уже на генном уровне заложено искать себе хозяина, без него Польша просто не можпт существовать.