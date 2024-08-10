О демократии нельзя говорить абстрактно — Кургинян

Нельзя говорить о демократии вообще, в отрыве от конкретики, всегда нужно учитывать специфику страны и региона, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».