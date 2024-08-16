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"Повторяем немецкий блицкриг": эксперт о подражающих нацистам украинских военых на Курщине

"Повторяем немецкий блицкриг": эксперт о подражающих нацистам украинских военых на Курщине

Поклонники фашистов, ставшие "звездами" телеграм-каналов благодаря распространенному видео, не только словесно издевались над 74-летним пенсионером в Курской области, парадируя нацистов, но и похвастались его убийством, передает Mash.

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Комментарии
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Семен Демин
И таких судить?  Нет, таких нацистов надо уничтожать! А восстанавливать Донбасс будут пленные, мобилизованные ВСУшники.
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7 час.
NN
N N
Да их полно в России. Детишки папок своихя м дедушек ждут.  &quot;Вот побьют москалей и приедут! &quot; А мамки помалкивают.
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3 час.
Александр Батт
Это все из-за коммунистов. К самодержавию Романовых возвращаться надо.
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1 час.

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