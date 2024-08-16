"Повторяем немецкий блицкриг": эксперт о подражающих нацистам украинских военых на Курщине

Поклонники фашистов, ставшие "звездами" телеграм-каналов благодаря распространенному видео, не только словесно издевались над 74-летним пенсионером в Курской области, парадируя нацистов, но и похвастались его убийством, передает Mash.
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