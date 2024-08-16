"Повторяем немецкий блицкриг": эксперт о подражающих нацистам украинских военых на Курщине

Семен Демин И таких судить? Нет, таких нацистов надо уничтожать! А восстанавливать Донбасс будут пленные, мобилизованные ВСУшники.

NN N N Да их полно в России. Детишки папок своихя м дедушек ждут. "Вот побьют москалей и приедут! " А мамки помалкивают.