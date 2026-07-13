Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Между квантовой механикой и Общей теорией относительности (ОТО) лежит проблема времени. Для теории относительности время локально и зависит от распределения материи в точке или от скорости движения объекта.
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