Жители Петербурга чаще остальных впадают в осеннюю хандру

Жители Петербурга чаще остальных россиян сталкиваются с осенней хандрой и упадком сил. У каждого третьего сотрудника в Северной столице нет энергии на рабочие задачи, а также понижается концентрация внимания.
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