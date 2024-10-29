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Жители Петербурга чаще остальных впадают в осеннюю хандру

Жители Петербурга чаще остальных впадают в осеннюю хандру

Жители Петербурга чаще остальных россиян сталкиваются с осенней хандрой и упадком сил. У каждого третьего сотрудника в Северной столице нет энергии на рабочие задачи, а также понижается концентрация внимания.

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