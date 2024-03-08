Похоже, война началась в метро Нью-Йорка

Алексей Васильев

Дурдом. В Москве, конечно, в метро пасутся и полиция и росгвардия (в основном довольно таки смазливая, никак не пойму, где и на кой столько девок набрали) и даже какие-то специальные московские вохры( этих, вроде как по техническим объектам гоняют), не говоря уж о всяких "ихтамнетах" с Лубянки и х.з. еще откуда, но вся эта компания неплохо справляется с работой по обеспечению порядка. Какая-то реальная буча в метро - скорее нонсенс.