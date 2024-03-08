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Похоже, война началась в метро Нью-Йорка

Похоже, война началась в метро Нью-Йорка

Для защиты пассажиров метро в Нью-Йорке будет использовано воинское формирование Национальной гвардии штата.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Дурдом. В Москве, конечно, в метро пасутся и полиция и росгвардия (в основном довольно таки смазливая, никак не пойму, где и на кой столько девок набрали) и даже какие-то специальные московские вохры( этих, вроде как по техническим объектам гоняют), не говоря уж о всяких &quot;ихтамнетах&quot; с Лубянки и х.з. еще откуда, но вся эта компания неплохо справляется с работой по обеспечению порядка. Какая-то реальная буча в метро - скорее нонсенс.
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20 час.
нл
николай лебедев
Самоходный дед сейчас опять мантру затянет про ВВП и Россию-типа Россия создала эти банды и терроризирует &quot;райский сад&quot; по боррелю.
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10 час.
ЕС
Евгений Саваровский
В нашем метро менты подбрасывают наркоту, а на следующей станции заходят другие и капец человеку, пошло вымогательство. Это уже было замечено в Питере.
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10 час.

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