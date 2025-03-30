Климат против справедливости: как ЕС мешает потеплению в отношениях РФ и США

На этой неделе Еврокомиссия опубликовала свой «план повышенной готовности», в рамках которого всем гражданам ЕС предлагается собрать тревожный чемоданчик с запасом на 72 часа продуктов и предметов первой необходимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии