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Климат против справедливости: как ЕС мешает потеплению в отношениях РФ и США

Климат против справедливости: как ЕС мешает потеплению в отношениях РФ и США

На этой неделе Еврокомиссия опубликовала свой «план повышенной готовности», в рамках которого всем гражданам ЕС предлагается собрать тревожный чемоданчик с запасом на 72 часа продуктов и предметов первой необходимости.

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