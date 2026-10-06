Завалил математику, стал актером и женился в 40: Сергей Перегудов отмечает 45-летие

6 октября Сергею Перегудову исполняется 45 лет. Из мальчика из Надыма, который завалил экзамен по математике и вместо экономического факультета уехал в Санкт-Петербург поступать в театральную академию, он вырос в одного из самых узнаваемых актеров российских детективов.
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