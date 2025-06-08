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LentaMsk.RU

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В Совфеде объявили о начале денацификации Днепропетровской области

В Днепропетровской области стартовала процедура денацификации, о чем в воскресенье, 8 июня, сообщил Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в своём Telegram-канале.

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