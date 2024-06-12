РАН: Минтай, палтус и треска мигрируют в русскую Арктику

Потепление все больше стирает границы между арктическими морями и северными регионами Атлантического и Тихого океанов, сообщил МК руководитель Лаборатории океанической ихтиофауны Института океанологии им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии